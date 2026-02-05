Milano-Cortina, presidente di Fondazione Fiera Milano sarà tedoforo Olimpiadi

Il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, sarà tedoforo delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Domattina alle 9.33 in via Luigi Nuovo 25, il numero uno di Fondazione Fiera Milano porterà la Torcia Olimpica. "Per me è una grande emozione e un onore" ha commentato Bozzetti. La fiamma "rappresenta continuità, responsabilità e trasmissione di valori tra generazioni e territori - ha sottolineato -. Essere tedoforo significa rappresentare una comunità e il suo impegno nel tempo: farlo in nome di Fondazione Fiera Milano, e a Milano che è la mia città, assume un significato ancora più profondo. I valori olimpici – impegno, inclusione e rispetto – sono gli stessi che ispirano l’azione della Fondazione, da sempre impegnata a favore dello sviluppo sociale e culturale del territorio".

Fondazione Fiera Milano ha sostenuto un investimento complessivo di 25 milioni di euro per la realizzazione di due venue olimpiche a Rho FieraMilano, destinate alle gare di speed skating e di hockey femminile, oltre che per l’allestimento del main media center della manifestazione. In particolare, lo Speed Skating Stadium ha richiesto l’unificazione dei padiglioni 13 e 15, con l’installazione di quattro travi d’acciaio lunghe circa 100 metri ciascuna, per un peso complessivo di 1.750 tonnellate, pari a un quarto di quello della Tour Eiffel.

Gli interventi realizzati sono permanenti e lasceranno in eredità al territorio nuove infrastrutture dedicate agli eventi. Nei padiglioni 13 e 15, grazie a un ulteriore investimento di 12 milioni di euro, nascerà il Live Dome, una struttura polifunzionale pensata per ospitare grandi congressi, concerti e competizioni sportive, destinata a diventare una delle principali venue indoor a livello europeo.