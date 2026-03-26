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Forza Italia, Marina Berlusconi: "Grande stima per Stefania Craxi, da tempo sostengo apertura classe dirigente"

Lo riferiscono all'Adnkronos ambienti vicini alla primogenita di Silvio Berlusconi, dopo il passaggio di consegne al gruppo azzurro del Senato tra Maurizio Gasparri e Stefania Craxi

Forza Italia, Marina Berlusconi:
26 marzo 2026 | 17.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, da tempo sostiene una sempre maggiore apertura della classe dirigente di Forza Italia e ha grande stima per Stefania Craxi. Lo riferiscono all'Adnkronos ambienti vicini alla primogenita di Silvio Berlusconi, dopo il passaggio di consegne al gruppo azzurro del Senato tra Maurizio Gasparri e Stefania Craxi. Le stesse fonti sottolineano che la decisione dell'avvicendamento è un'iniziativa del gruppo parlamentare.

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Berlusconi Forza Italia Senato
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