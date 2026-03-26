Maurizio Gasparri si dimette oggi, gioverdì 26 marzo, da capogruppo di Forza Italia al Senato. Alle 16:30 è stata convocata una riunione dei senatori con all'ordine del giorno le dimissioni del capogruppo e l'individuazione di un nuovo presidente.

“Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato - afferma Gasparri in una nota - . Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi - sottolinea - . Avanti con coerenza e guardando al futuro”.