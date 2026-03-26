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Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia: "Decisione autonoma, vado avanti con coerenza"

Alle 16,30 assemblea dei senatori azzurri con all'ordine del giorno le dimissioni e l'individuazione di un nuovo presidente

Maurizio Gasparri - Fotogramma
Maurizio Gasparri - Fotogramma
26 marzo 2026 | 12.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Maurizio Gasparri si dimette oggi, gioverdì 26 marzo, da capogruppo di Forza Italia al Senato. Alle 16:30 è stata convocata una riunione dei senatori con all'ordine del giorno le dimissioni del capogruppo e l'individuazione di un nuovo presidente.

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Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato - afferma Gasparri in una nota - . Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi - sottolinea - . Avanti con coerenza e guardando al futuro”.

Riproduzione riservata
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Gasparri capogruppo dimissioni Forza Italia politica news
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