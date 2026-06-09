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Sciopero treni 11 giugno, sospesa la protesta: lo stop dopo il tavolo al Mit

Scongiurata dunque la mobilitazione di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporti, Orsa trasporti e Fast. Resta al momento ancora in piedi lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno. Rixi: "Bisogna chiedere a garante"

Una stazione ferroviaria - (Ipa)
Una stazione ferroviaria - (Ipa)
09 giugno 2026 | 17.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sospeso lo sciopero del trasporto ferroviario di 8 ore proclamato unitariamente per l’11 giugno dai sindacati confederali contro il bando di gara ‘spezzatino’ per l’assegnazione dei servizi Intercity. Scongiurata dunque, all’esito del tavolo di oggi convocato dal Mit, la mobilitazione di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporti, Orsa trasporti e Fast, presenti oggi all’incontro presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. Ma restano al momento ancora in piedi gli scioperi proclamati dai sindacati di base per lo stesso giorno: Cub (di 23 ore), Cat, Assemblea Pdb e Pdm (8 ore).

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Il Mit "ha ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati dei ferrovieri, tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari. La sospensione dello sciopero dell’11 giugno dimostra che il confronto serio e concreto porta risultati", afferma in una nota è il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Il Mit continuerà a lavorare per garantire servizi efficienti, tutela dei lavoratori e rispetto dei cittadini", sottolinea.

Scioperi sindacati di base

Per quanto riguarda gli scioperi proclamati dai sindacati di base per lo stesso giorno, "s questo non dovete chiedere a noi, ma alla commissione di garanzia che ha consentito di mantenere gli scioperi”, dice il viceministro al Mit, Edoardo Rixi. “Oggi noi abbiamo interloquito con i sindacati confederali che avevano una piattaforma su una tematica sulla quale anche noi, come ministero, ci siamo battuti per oltre un anno e mezzo, per fare il lotto unico”, aggiunge.

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