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Bari, francese arrestato al porto: trasportava 3 missili da guerra su un furgone

La Guardia di Finanza ha trovato tre Akeron in contenitori per sistemi d'arma anticarro

Guardia di Finanza al porto di Bari - (Fotogramma/Ipa)
Guardia di Finanza al porto di Bari - (Fotogramma/Ipa)
25 agosto 2026 | 20.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un cittadino francese di 46 anni è stato arrestato al porto di Bari dopo essere sbarcato dalla motonave Superfast, partita da Patrasso in Grecia. Durante i controlli, la Guardia di Finanza ha scoperto nel suo furgone tre missili Akeron, conservati in contenitori per sistemi d'arma anticarro.

Gli accertamenti tecnici hanno confermato che si tratta di armi da guerra. Il gip ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere.

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