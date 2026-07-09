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Precipita sul Monte Rosa, morto alpinista

L'incidente si è verificato, durante la fase di discesa con corda doppia, a quota 4.000 metri circa

Monte Rosa - Fotogramma
Monte Rosa - Fotogramma
09 luglio 2026 | 14.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un alpinista è precipitato durante la discesa in corda doppia sul Breithorn, nel gruppo del Monte Rosa, al confine tra Italia e Svizzera. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11, a circa 4.000 metri di quota.

L'intervento dei soccorsi

L'allarme è stato dato alla Centrale Unica del Soccorso della Valle d’Aosta da altri alpinisti che hanno assistito alla scena. L'elicottero del Soccorso Alpino Valdostano ha individuato e recuperato il corpo senza vita.

Il riconoscimento a Champoluc

La salma è stata trasportata a Champoluc, dove il riconoscimento è affidato al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cervinia. Nella stessa zona sono in corso le operazioni di recupero di altri alpinisti impegnati lungo la via di discesa: risultano illesi.

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