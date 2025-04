Cavo della funivia si rompe, passeggeri sospesi all'interno della cabina. Le 9 persone che erano a bordo della funivia rimasta bloccata pochi secondi dopo la partenza dalla stazione di Castellammare di Stabia (Napoli) per la rottura del cavo sono state tratte in salvo. I vigili del fuoco hanno completato poco fa le operazioni di salvataggio delle 9 persone e, secondo quanto si apprende, non ci sono feriti. Non è escluso che la rottura possa essere stata causata dal forte vento. Sono in corso, invece, le operazioni di recupero di altri due passeggeri che erano nella cabina della funivia in partenza dal monte Faito (circa 1200 metri di altitudine). Il servizio di trasporto è gestito da Eav. Sul posto sono intervenuti anche protezione civile, carabinieri e polizia.