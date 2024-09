Il nubifragio a Roma, nella tarda serata di domenica 8 settembre e poi nella notte, mette a dura prova la città e sorprende chi cerca qualche ora di svago nei locali. Attorno a mezzanotte, in particolare, la pioggia battente invade le strade attorno a San Giovanni in Laterano. Auto intrappolate, strade totalmente allagate. A mollo anche i clienti di un locale, con l'acqua che sommerge le sedie e costringe gli avventori ad accomodarsi sui tavoli in attesa che la tempesta passi.