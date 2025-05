I Laburisti hanno vinto le elezioni federali in Australia. Ad assegnare loro la vittoria, sulla base delle proiezioni, è stata l'emittente australiana Abc. Anche altri media prevedono lo stesso risultato. Diciotto milioni gli elettori chiamati alle urne per il rinnovo dei 150 seggi della Camera dei Rappresentanti e per 40 dei 76 seggi del Senato.