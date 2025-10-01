circle x black
Maltempo nell'Agrigentino, dispersa donna travolta dall'acqua: ricerche in un canale

Vigili del fuoco e Carabinieri sono sul posto con due gommoni per salvare chi è rimasto bloccato nelle strade allagate e per continuare le ricerche

01 ottobre 2025 | 10.59
Redazione Adnkronos
Sono in corso le ricerche di una donna di Favara, nell'Agrigentino, che risulta dispersa dopo essere stata travolta dall'acqua dopo essere scesa dalla sua auto. Alle ricerche partecipano anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco. Si sta ispezionando in queste ore un canale in cui confluiscono le acque. Da ieri Favara e la provincia sono colpite dal maltempo con piogge torrenziali.

