Nei 'giorni della merla', i più freddi dell'anno secondo la tradizione, una nuova burrasca si abbatte sull'Italia con tanto vento, pioggia frequente e onde alte fino a 7 metri. Sono queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 30 gennaio, e per i giorni a venire.

Niente gelo ma vento e pioggia, cosa dice l'esperto

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, spiega l'origine della tradizione: la leggenda narra di una merla dalle bellissime piume bianche che, per sfuggire al gelo, si rifugiò dentro un camino. Ne uscì il primo febbraio salva, ma con le piume annerite dalla fuliggine. Ecco spiegato il colore delle merle.

Ma, nonostante la leggenda, anche quest’anno i dati mostrano un quadro ben diverso dal gelo: avremo condizioni miti per la "Merla", con anomalie di +2°C sia a Milano sia a Roma (a Milano per le minime, a Roma per le massime). In generale il grande freddo resterà confinato tra la Norvegia e la Romania, spadroneggiando sull’Europa orientale.

In Italia non avremo freddo, ma avremo tanto vento e piogge frequenti. Il Maestrale sarà protagonista al Sud, in particolare tra le Isole Maggiori con mare grosso (onde fino a 7 metri al largo) e raffiche di 90 km/h anche sulla terraferma sarda e sicula.

Nel dettaglio il venerdì sarà la giornata migliore di questa settimana con una parziale tregua: pioverà ancora su Toscana, Basso Tirreno e Isole Maggiori, ma i fenomeni saranno deboli. Il vento sarà teso di Maestrale ma in rinforzo dalla sera.

Sabato arriverà la tempesta tra Sardegna e Sicilia, in mare aperto avremo onde di 7 metri, la terraferma più colpita sarà quella della costa occidentale siciliana con mareggiate a tratti intense. Il Maestrale sarà forte con raffiche di tempesta sullo Stretto di Sicilia, oltre i 100 km/h in mare aperto.

Domenica, finalmente, il tempo migliorerà un po’: avremo una graduale attenuazione del vento e del moto ondoso, prima dell’arrivo di una nuova perturbazione da lunedì che però richiamerà correnti meridionali, più intense sul Mar Ligure e sul Mar Tirreno settentrionale.

Intanto, durante questo weekend, prestiamo attenzione alle piogge sparse dalla Toscana alla Sicilia venerdì, al maltempo di sabato con piogge più forti su Sardegna, Sicilia e Calabria (le stesse 3 regioni colpite dal ciclone Harry), mentre domenica il “tempaccio” si sposterà velocemente verso la Grecia con ultimi fenomeni al mattino.

In sintesi, avremo un po’ di maltempo specie al Sud accompagnato da un Maestrale in intensificazione.

Le previsioni nel dettaglio

Venerdì 30. Al Nord: soleggiato, qualche nebbia. Al Centro: irregolarmente nuvoloso, qualche pioggia sulla Toscana. Al Sud: piogge specie sul basso Tirreno.

Sabato 31. Al Nord: soleggiato, qualche nebbia. Al Centro: piovaschi sulle Adriatiche. Al Sud: piogge anche forti su Sardegna, Sicilia e Calabria, ventoso.

Domenica 1. Al Nord: irregolarmente nuvoloso. Al Centro: irregolarmente nuvoloso. Al Sud: dapprima instabile sulle Ioniche, poi sul basso Tirreno.

Tendenza: da lunedì nuova perturbazione verso il Nord poi il Centro.