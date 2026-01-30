circle x black
Cerca nel sito
 

Nuova burrasca sull'Italia, niente gelo ma tanto vento e pioggia: le previsioni meteo

Previste onde fino a 7 metri, che tempo farà fino a domenica 1 febbraio

Mare in burrasca - Fotogramma
Mare in burrasca - Fotogramma
30 gennaio 2026 | 08.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Nei 'giorni della merla', i più freddi dell'anno secondo la tradizione, una nuova burrasca si abbatte sull'Italia con tanto vento, pioggia frequente e onde alte fino a 7 metri. Sono queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 30 gennaio, e per i giorni a venire.

Niente gelo ma vento e pioggia, cosa dice l'esperto

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, spiega l'origine della tradizione: la leggenda narra di una merla dalle bellissime piume bianche che, per sfuggire al gelo, si rifugiò dentro un camino. Ne uscì il primo febbraio salva, ma con le piume annerite dalla fuliggine. Ecco spiegato il colore delle merle.

Ma, nonostante la leggenda, anche quest’anno i dati mostrano un quadro ben diverso dal gelo: avremo condizioni miti per la "Merla", con anomalie di +2°C sia a Milano sia a Roma (a Milano per le minime, a Roma per le massime). In generale il grande freddo resterà confinato tra la Norvegia e la Romania, spadroneggiando sull’Europa orientale.

In Italia non avremo freddo, ma avremo tanto vento e piogge frequenti. Il Maestrale sarà protagonista al Sud, in particolare tra le Isole Maggiori con mare grosso (onde fino a 7 metri al largo) e raffiche di 90 km/h anche sulla terraferma sarda e sicula.

Nel dettaglio il venerdì sarà la giornata migliore di questa settimana con una parziale tregua: pioverà ancora su Toscana, Basso Tirreno e Isole Maggiori, ma i fenomeni saranno deboli. Il vento sarà teso di Maestrale ma in rinforzo dalla sera.

Sabato arriverà la tempesta tra Sardegna e Sicilia, in mare aperto avremo onde di 7 metri, la terraferma più colpita sarà quella della costa occidentale siciliana con mareggiate a tratti intense. Il Maestrale sarà forte con raffiche di tempesta sullo Stretto di Sicilia, oltre i 100 km/h in mare aperto.

Domenica, finalmente, il tempo migliorerà un po’: avremo una graduale attenuazione del vento e del moto ondoso, prima dell’arrivo di una nuova perturbazione da lunedì che però richiamerà correnti meridionali, più intense sul Mar Ligure e sul Mar Tirreno settentrionale.

Intanto, durante questo weekend, prestiamo attenzione alle piogge sparse dalla Toscana alla Sicilia venerdì, al maltempo di sabato con piogge più forti su Sardegna, Sicilia e Calabria (le stesse 3 regioni colpite dal ciclone Harry), mentre domenica il “tempaccio” si sposterà velocemente verso la Grecia con ultimi fenomeni al mattino.

In sintesi, avremo un po’ di maltempo specie al Sud accompagnato da un Maestrale in intensificazione.

Le previsioni nel dettaglio

Venerdì 30. Al Nord: soleggiato, qualche nebbia. Al Centro: irregolarmente nuvoloso, qualche pioggia sulla Toscana. Al Sud: piogge specie sul basso Tirreno.

Sabato 31. Al Nord: soleggiato, qualche nebbia. Al Centro: piovaschi sulle Adriatiche. Al Sud: piogge anche forti su Sardegna, Sicilia e Calabria, ventoso.

Domenica 1. Al Nord: irregolarmente nuvoloso. Al Centro: irregolarmente nuvoloso. Al Sud: dapprima instabile sulle Ioniche, poi sul basso Tirreno.

Tendenza: da lunedì nuova perturbazione verso il Nord poi il Centro.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo oggi meteo domani previsioni meteo italia maltempo italia meteo roma meteo milano
Vedi anche
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza