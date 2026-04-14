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Omicidio a Induno Olona, altri due arresti per rissa aggravata

Si tratta di due italiani di 65 e 27 anni, ritenuti responsabili del reato

Carabinieri
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14 aprile 2026 | 09.17
Redazione Adnkronos
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Altri due arresti per la rissa avvenuta nella notte fra venerdì e sabato a Induno Olona, nel varesotto, in cui un uomo di trent’anni - Enzo Ambrosino - è morto e altre due persone sono rimaste ferite. Nella serata di ieri i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Varese, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Varese, hanno infatti arrestato due italiani, un 65enne e un 27enne, ritenuti responsabili del reato di rissa aggravata.

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Il provvedimento restrittivo, si legge nella nota, "rappresenta l'esito della meticolosa ed articolata attività investigativa posta in essere dai militari dell’Arma e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese, volta a ricostruire quanto accaduto nella circostanza del grave fatto di sangue avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 aprile".

E ancora: "Gli accertamenti investigativi hanno permesso di raccogliere un quadro probatorio solido, fondato su plurimi e concordanti indizi, in merito alla partecipazione attiva e alla responsabilità dei due arrestati nella violenta rissa che ha, purtroppo, avuto come tragico epilogo la morte del giovane. Al termine delle formalità di rito, le due persone sono state associate in carcere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria varesina".

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