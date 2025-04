Svolta nell’omicidio di Vittorio Boiocchi, il capo ultrà dell’Inter, ucciso il 29 ottobre 2022 fuori dalla sua abitazione a Milano. La Squadra mobile di Milano, coordinata dalla Dda, ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere per sei soggetti ritenuti i presunti “mandati e autori materiali” dell'omicidio, ai quali viene contestata “anche l'aggravante della modalità mafiosa” secondo quanto si legge in una nota della Procura. Tra loro c'è l'ex capo della Curva Nord nerazzurra Andrea Beretta, oggi collaboratore di giustizia.