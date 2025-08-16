circle x black
Ucraina, Trump: "D’accordo con Putin, serve accordo di pace e non tregua"

Post del leader Usa all'indomani della "giornata fantastica e di grande successo in Alaska". Zelensky lunedì a Washington: "Se va bene fisseremo un incontro con Putin"

Donald Trump e Vladimir Putin - (Afp)
16 agosto 2025 | 11.19
Redazione Adnkronos
Nell'incontro con il presidente russo Vladimir Putin in Alaska, si è "convenuto che il modo migliore per porre fine alla terribile guerra tra Russia e Ucraina è quello di arrivare direttamente a un accordo di pace, che metterebbe fine al conflitto, e non a un semplice accordo di cessate il fuoco, che spesso non regge". Lo ha affermato Donald Trump in un post su Truth Social, all'indomani della "giornata fantastica e di grande successo in Alaska".

"L'incontro con Putin ad Anchorage è andato molto bene, così come la telefonata a tarda notte con il presidente ucraino Zelenskyy e vari leader europei, tra cui il molto rispettato segretario generale della Nato", ha aggiunto il presidente americano, confermando che "il presidente Zelensky arriverà a Washington, nello Studio Ovale, lunedì pomeriggio". "Se tutto andrà bene, fisseremo un incontro con il presidente Putin - ha aggiunto il tycoon - Potenzialmente, saranno salvate milioni di vite umane".

