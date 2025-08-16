circle x black
Ucraina-Russia, nessun accordo: Trump chiama Zelensky e leader europei

Le conversazioni a bordo dell'Air Force One di ritorno da Anchorage. Nella call anche il premier Giorgia Meloni. Media ucraini: "Vertice disgustoso"

Donald Trump - (Afp)
16 agosto 2025 | 09.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo il vertice avuto con Vladimir Putin in Alaska, Donald Trump ha parlato al telefono con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con i leader europei, tra cui la premier Giorgia Meloni, per informarli dell'esito del summit. E' quanto si apprende da Palazzo Chigi. Secondo fonti americane, la call sarebbe durata un'ora e mezzo.

Su X Dan Scavino, vice capo dello staff della Casa Bianca, aveva informato che il presidente è stato impegnato in conversazioni telefoniche a bordo dell'Air Force One atterrato nella base di Andrews dopo il ritorno da Anchorage.

Il vertice non ha portato a nessuna intesa specifica per porre fine alla guerra in Ucraina, ma il presidente degli Stati Uniti assegna il 'voto' massimo all'incontro con il presidente russo, e passa la palla al presidente ucraino: tocca a Volodymyr Zelensky, dice Trump, chiudere l'accordo.

Media ucraini: vertice disgustoso

In attesa di un commento ufficiale del presidente ucraino Voloydmyr Zelensky, il 'Kyiv Independent' ha pubblicato un editoriale di fuoco sul vertice Trump-Putin che non lascia spazio a dubbi sul suo giudizio, bollando il summit come "disgustoso, vergognoso, alla fine inutile". Trump non ha ottenuto ciò che voleva. Ma Putin? Lui sì - sottolinea il quotidiano americano - Nel momento in cui è sceso dall'aereo sul suolo americano, il dittatore russo era raggiante".

"Non più un paria internazionale - scrive il Kyiv Independent del presidente russo - finalmente accettato, e rispettato, dal leader del mondo libero. Il predecessore di Trump una volta definì Putin un assassino, Trump gli ha riservato un'accoglienza da re". E il giornale sottolinea la disparità di trattamento con Volodymyr Zelensky, che nell'incontro del febbraio scorso nello Studio Ovale della Casa Bianca "subì un'umiliazione pubblica", mentre quello russo ieri "è stato coccolato: entrambi gli episodi sono stati vergognosi".

“Trump - è la conclusione dell'editoriale - non riesce a capire che Putin non ha un approccio transazionale nei confronti dell'Ucraina, ma messianico. Vuole l'Ucraina per la Russia, punto. Per Putin e la sua cerchia ristretta, l'indipendenza dell'Ucraina è un incidente di percorso, e stanno provvedendo a correggerlo”.

