Non c'è accordo sull'Ucraina ma il presidente degli Stati Uniti è soddisfatto dopo il vertice in Alaska. I democratici lo criticano: "Ha steso il tappeto rosso per un dittatore"

"In una scala da uno a dieci, do un dieci alla giornata di oggi". Donald Trump appare entusiasta dopo l'incontro con Vladimir Putin in Alaska: nessun accordo specifico per porre fine alla guerra in Ucraina, ma il presidente degli Stati Uniti assegna il 'voto' massimo al vertice con il presidente russo rispondendo alle domande di Fox News. Per l'emittente "c'è ottimismo a bordo dell'Air Force One che il prossimo incontro possa essere quello decisivo per il raggiungimento di un cessate il fuoco" in Ucraina.

La soddisfazione di Trump, in realtà, non sembra condivisa dalle prime analisi di commentatori e media a stelle e strisce. A dispetto dei progressi evidenziati dal presidente americano durante la dichiarazione finale in sala stampa, non sono chiari al momento i dettagli della 'quasi intesa' sulla guerra in Ucraina.

Le critiche dei democratici

"Invece di schierarsi con l'Ucraina e i nostri alleati, Trump si è schierato fianco a fianco con un autocrate che da anni terrorizza il popolo ucraino e il mondo intero", ha scritto in un post su 'X' il leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer. Trump "ha steso il tappeto rosso per il dittatore autoritario Vladimir Putin".

Schumer ha anche fatto eco alle preoccupazioni di altri democratici secondo cui l'incontro non ha portato a progressi per arrivare alla fine della guerra. "Mentre aspettiamo i dettagli cruciali di ciò che è stato discusso, a prima vista sembra che Trump abbia concesso a Putin legittimità, un palcoscenico globale, non gli abbia fatto pesare le sue responsabilità e non abbia ottenuto nulla in cambio. Il nostro timore è che questa non sia stata diplomazia, ma solo teatro", ha aggiunto.

Bolton: "Ha vinto Putin"

"Trump non ha perso, ma Putin ha chiaramente vinto", ha detto alla Cnn l'ex Consigliere per la Sicurezza nazionale di Trump. Il numero 1 della Casa Bianca "non ha portato a casa nulla, se non altri incontri". Putin, nel frattempo, "ha fatto molto per ristabilire le relazioni, che ho sempre creduto fosse il suo obiettivo principale", ha detto Bolton.

"È sfuggito alle sanzioni. Non deve far fronte ad un cessate il fuoco. Il prossimo incontro non è ancora stato fissato. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è stato informato di nulla prima di questa conferenza stampa. È tutt'altro che finita, ma direi che Putin ha ottenuto gran parte di ciò che voleva. Trump ha ottenuto molto poco", ha concluso Bolton.