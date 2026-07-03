Il Palio di Siena conquista ancora una volta il jet set internazionale. Questa volta ad affacciarsi in Piazza del Campo è Whoopi Goldberg, attrice premio Oscar. Il programma, però, ha subito una battuta d’arresto: la corsa tradizionalmente fissata per il 2 luglio è stata rinviata per maltempo e si corre oggi. In un video condiviso sui social, Goldberg ha raccontato l’episodio ai suoi 2,2 milioni di follower, spiegando le ragioni della decisione e sottolineando l’importanza della tutela dei cavalli.