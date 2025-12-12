circle x black
Cerca nel sito
 

Palmieri Sandulli (Avvocatura dello Stato): "La Colomba della Civiltà premia da 22 edizioni chi contribuisce al bene comune"

12 dicembre 2025 | 11.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Il Premio 'Le Ragioni della nuova politica' ha molte edizioni alle sue spalle, però ha una linea di continuità, ossia quella di individuare delle eccellenze in vari campi. Il trofeo Colomba della Civiltà, consegnato ai premiati è simbolo dell'impegno nel contribuire alla crescita culturale e civile del Paese". Così Gabriella Palmieri Sandulli, Avvocato Generale dello Stato, in occasione della XXII edizione del Premio 'Le Ragioni della nuova politica', celebrata a Roma presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza