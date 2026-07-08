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Paolillo (Merck Italia): "Accanto ai pazienti con Sm oltre i trattamenti farmacologici"

'Con Vita SMisurata approfondiamo alimentazione, sessualità, attività fisica e vita di coppia'

Andrea Paolillo - Adnkronos
Andrea Paolillo - Adnkronos
08 luglio 2026 | 15.01
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"Da oltre trent'anni Merck è impegnata per cercare soluzioni terapeutiche per i pazienti affetti da sclerosi multipla e da diversi anni lavora per cercare anche soluzioni che vadano al di là dei trattamenti farmacologici. Gran parte delle persone affette da sclerosi multipla sono giovani che vivono la loro vita, le loro emozioni e le loro paure. Per questo Merck, insieme alle Associazioni dei pazienti e alle Società scientifiche, cerca soluzioni che possono aiutare la quotidianità del paziente". Così Andrea Paolillo, Medical Affairs Director Merck Italia, intervenendo oggi a Roma alla presentazione del progetto di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla ‘Vita SMisurata’, promosso dall'azienda farmaceutica con il patrocinio di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e Sin (Società italiana di neurologia).

Il progetto è stato presentato a Palazzo Madama durante l'evento istituzionale "Oltre la Sclerosi Multipla: progettare un percorso di vita personale superando la cronicità", promosso dalla senatrice della Lega Tilde Minasi.

"La naturale evoluzione di questo impegno è 'Vita SMisurata', un progetto che, oltre a una piattaforma web, prevede una serie di eventi territoriali che aiuteranno il paziente a vivere la sua quotidianità - aggiunge Paolillo -. I topic prevalentemente attenzionati saranno quelli relativi a mente e cuore, con approfondimenti sull’attività fisica, sull'alimentazione, che sappiamo essere fondamentale per i pazienti con malattie neurodegenerative e autoimmuni, sulla sessualità e la vita di coppia".

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Sm sclerosi multipla merck italia progetto VitaSMisurata
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