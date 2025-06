Papeete Beach Club e Casa Spadoni assieme al territorio

In collaborazione con Papeete Beach Club

E’ letteralmente il salotto vista mare più famoso d’Italia. Parliamo della lounge del Papeete Beach Club, la spiaggia degli italiani più celebre e longeva.

Il Papeete Beach Club nel 2025 festeggia il suo 25° anniversario e si conferma cuore pulsante dell’intrattenimento estivo, ma anche palcoscenico del meglio del made in Italy. Il Beach Club più longevo d’Italia da tempo è scelto da importanti realtà dei settori moda, lusso, automotive, beauty e design come location ideale per eventi aziendali di alto profilo.

Con Casa Spadoni on the beach, al timone del ristorante, da quest’anno, poi, si rafforza il rapporto con il territorio, grazie anche alle imprese e agli imprenditori che scelgono questa come location d’eccellenza per le proprie cene corporate o per un momento particolare, vista mare.

Divertimento di qualità, intrattenimento, location bellissima e ottimo cibo fanno da cornice agli eventi estivi. E’ il caso anche di Mirabilandia, il parco divertimenti della Romagna, che ha scelto il Papeete per un suo evento aziendale, in una delle prime sere d’estate da incorniciare.

Milano Marittima si conferma luogo ideale per eventi di qualità, unici e divertenti.