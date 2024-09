Parigi 2024: a Dragona Tricolore sui balconi per accogliere 'Rigi' Ganeshamoorthy

Dragona, a Roma, si prepara ad accogliere Rigivan Ganeshamoorthy, l'atleta azzurro che alle paralimpiadi di Parigi 2024 ha conquistato la medaglia d'oro nel lancio del disco. Rigivan, per tutti Rigi, è infatti cresciuto nel quartiere capitolino in una famiglia originaria dello Sri Lanka, e il suo quartiere si prepara anche attraverso i social a dargli il bentornato da campione: "Accogliamo a Dragona l'arrivo di Rigivan Ganeshamoorthy con una bella bandiera italiana fuori su tutti i nostri balconi" si legge nel gruppo social Dragona & dragonesi, "per ringraziarlo di questo splendido risultato che ha ottenuto, portando l'oro olimpico nel nostro quartiere".