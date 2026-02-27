Parità di genere, Latini (Coop Italia): "Nostra azione si fonda su formazione e rendicontazione"

"Formazione, rendicontazione e azioni nel mondo Coop sono i tre pilastri della nostra Agenda Close the Gap 2026, che segue il modello impostato sei anni fa" e che tra i risultati che ha portato, "c'è la presenza sempre maggiore di donne in ruoli di responsabilità. Abbiamo confermato l'ottenimento della certificazione Uni 125 per la parità di genere, un risultato importante perché deve essere confermata anno dopo anno. Continueremo a supportare i nostri fornitori, piccole e medie imprese, e le nostre filiere agricole mettendo a disposizione moduli formativi su base volontaria. La formazione raggiunge anche le scuole proponendo un'educazione affettiva". Lo afferma Maura Latini, presidente di Coop Italia, partecipando a Milano all'evento con cui Coop ha presentato le azioni che metterà in campo nel 2026 per la promozione di una cultura fondata sulla parità di genere, sia all'interno che all'esterno del mondo aziendale. Un impegno, quello di Coop per la parità, che si conferma per il sesto anno consecutivo grazie alla campagna 'Close The Gap' e che si avvale della collaborazione di associazioni ed esperti, come Fondazione Giulia Cecchettin Ets e lo scrittore e insegnante Enrico Galiano.