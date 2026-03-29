Rubato il quadro 'Les Poissons' di Pierre-Auguste Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca, a Mamiano di Traversetolo, nel Parmense. Ne dà notizia il Tgr Rai Emilia Romana spiegando che si tratta di un prezioso dipinto a olio su tela, del valore di diversi milioni di euro, realizzato dal pittore impressionista nel 1917 ed è una delle rare opere dell'autore visibili in una collezione permanente in Italia.

Secondo quanto riferito, alcuni giorni fa una banda di ladri, incappucciati, si sono introdotti all'interno di Villa Magnani, sede della collezione d'arte, e sono riusciti a sottrarre l'opera. Sul furto indagano i carabinieri.