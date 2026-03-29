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Parma, rubato quadro di Renoir alla Fondazione Magnani Rocca

Il dipinto trafugato da una banda di ladri incappucciati

'Les Poissons' di Pierre-Auguste Renoir
'Les Poissons' di Pierre-Auguste Renoir
29 marzo 2026 | 15.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rubato il quadro 'Les Poissons' di Pierre-Auguste Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca, a Mamiano di Traversetolo, nel Parmense. Ne dà notizia il Tgr Rai Emilia Romana spiegando che si tratta di un prezioso dipinto a olio su tela, del valore di diversi milioni di euro, realizzato dal pittore impressionista nel 1917 ed è una delle rare opere dell'autore visibili in una collezione permanente in Italia.

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Secondo quanto riferito, alcuni giorni fa una banda di ladri, incappucciati, si sono introdotti all'interno di Villa Magnani, sede della collezione d'arte, e sono riusciti a sottrarre l'opera. Sul furto indagano i carabinieri.

Riproduzione riservata
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rubato quadro Pierre Auguste Renoir Les Poissons furto arte furto Renoir Parma news cronaca news
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