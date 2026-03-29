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Iran, raid Usa-Israele sul porto vicino Stretto Hormuz, 5 morti. Forti esplosioni udite a Teheran - La diretta

Colpito il molo di Bandar Khamir. Deflagrazioni nella zona nordorientale della capitale

29 marzo 2026 | 08.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuova giornata di guerra oggi, domenica 29 marzo, in Iran. Raid di Usa e Israele hanno colpito una città portuale iraniana vicino allo Stretto di Hormuz. Stati Uniti e Israele "hanno effettuato un attacco criminale contro il molo di Bandar Khamir, uccidendo cinque persone e ferendone altre quattro", riferisce l'agenzia iraniana Irna.

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Forti esplosioni sono state udite in mattinata nella capitale iraniana Teheran. Lo riferisce un giornalista dell'agenzia Afp sul posto. Le deflagrazioni sono state avvertite nella zona nord e fumo si leva dalle aree colpite nella parte nordorientale della città. Le deflagrazioni sono state avvertite nella zona nord e fumo si leva dalle aree colpite nella parte nordorientale della città.

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raid Usa Israele Stretto di Hormuz guerra in Iran attacco criminale
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