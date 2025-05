Nei pressi della località Il Riccio di Cortona. Indagini in corso per chiarire la dinamica

Incidente mortale sulla strada regionale 71 nei pressi della località Il Riccio di Cortona, in provincia di Arezzo. Un uomo di 39 anni, residente a Tuoro sul Trasimeno (Perugia) e di origini albanesi, è stato travolto e ucciso da un’auto mentre camminava sul ciglio della strada. L’incidente è avvenuto oggi, martedì 27 maggio, alle 7:44. La vittima è morta sul colpo.

Alla guida della vettura, un ragazzo di 19 anni di Cortona che avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe invaso il margine della carreggiata colpendo il pedone in pieno, senza lasciargli scampo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, con l’automedica Alfa 3 della Valdichiana e l’ambulanza Blsd di Cortona. Era stato anche allertato l’elisoccorso Pegaso, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. I rilievi sono affidati ai Carabinieri della compagnia di Cortona, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il tratto interessato, una delle arterie più trafficate della zona, è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.