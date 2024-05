Ferita in modo grave anche la zia della bambina che ha cercato di difenderla. L'animale è stato portato in canile

Un pitbull ha aggredito e ferito gravemente una bambina di 2 anni e mezzo mentre giocava con la sorellina gemella in un appartamento di Sesto San Giovanni, nel Milanese. Ferita anche la zia, che ha tentato di difendere la bimba. Lo fa sapere una nota dei vigili del fuoco del comando di Milano, intervenuti nell'appartamento in cui è avvenuta l'aggressione, in via Picardi.

La bambina è stata trasportata in codice rosso in elisoccorso a Bergamo. La zia ha riportato ferite profonde ed è stata portata in codice giallo all'ospedale Niguarda. Sul posto - fanno sapere i vigili del fuoco - sono intervenuti anche la Polizia locale di Sesto San Giovanni, Ats e 118. Il pitbull è stato portato in canile, "in attesa delle decisioni delle autorità competenti".