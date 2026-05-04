Premio Giornalismo Euro Mediterraneo, grande successo per la seconda edizione

Si è svolta con grande partecipazione e straordinario successo la seconda edizione del Premio Giornalismo Euro Mediterraneo, ospitata nella prestigiosa cornice del Circolo degli Esteri. L’evento ha registrato un’ampia presenza di esponenti del mondo dell’informazione, delle istituzioni, della cultura e della società civile, confermandosi come un appuntamento sempre più rilevante nel panorama giornalistico dell’area euro-mediterranea. L’evento ha visto inoltre la partecipazione di rappresentanze diplomatiche di diversi Paesi, a conferma del forte respiro internazionale dell’iniziativa. Il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e del Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Ministero della Cultura testimonia l’alto valore istituzionale e il prestigio del Premio. Un’iniziativa che si propone di costruire ponti tra popoli e nazioni, promuovendo dialogo, cooperazione e comprensione reciproca.

Nel corso della cerimonia di premiazione sono stati assegnati riconoscimenti a noti giornalisti appartenenti a diverse testate italiane e internazionali, distintisi per professionalità, impegno, indipendenza e qualità dell’informazione: un momento significativo che ha celebrato il valore del giornalismo come servizio pubblico e pilastro fondamentale della democrazia. Particolarmente toccante è stato il conferimento del Premio alla Memoria ad Alessandro Tiberti, noto giornalista Rai di grande esperienza, recentemente scomparso all’età di 61 anni. Professionista stimato e punto di riferimento nel panorama dell’informazione, Tiberti ha lasciato un segno profondo per la sua serietà, competenza e dedizione al lavoro giornalistico. Il riconoscimento è stato consegnato ai figli Lavinia e Gabriela, in un momento di intensa emozione condivisa da tutti i presenti.

"Il mare è uno strumento di comunicazione straordinario e il Mediterraneo parla un linguaggio universale, quello del diritto umano di aiutare e salvare le persone in mare. Come diceva Papa Francesco, occorre disarmare le parole, conoscere sempre di più, raccontare sempre di più, perché la conoscenza supera ogni preoccupazione, ogni paura e aiuta a capire", ha detto il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, insignito del Premio Giornalismo Euro Mediterraneo. "Il Mediterraneo è quel mondo che tiene unito ciò che è sempre stato diverso e oggi c'è bisogno proprio di questo", ha aggiunto Barachini.

Il Premio Giornalismo Euro Mediterraneo nasce con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la cooperazione tra i Paesi dell’area euro-mediterranea, promuovendo un’informazione sempre più corretta, responsabile e capace di contribuire allo sviluppo culturale e sociale delle comunità. In un contesto internazionale segnato da crescenti complessità e sfide globali, il ruolo dei media si conferma sempre più centrale nel favorire comprensione reciproca, equilibrio e confronto tra realtà diverse. Giunto alla sua seconda edizione, il Premio – ideato e creato dal noto giornalista Dündar Kesapli – si consolida come un’iniziativa di riferimento nel panorama euro-mediterraneo. Nel corso della cerimonia è stata ribadita con forza la necessità di mantenere vivo il dialogo tra i popoli, valorizzando la comunicazione come strumento fondamentale per il bene comune e per la costruzione di un futuro condiviso e più stabile.

L’evento ha posto al centro il valore del giornalismo come veicolo di verità e come ponte tra culture differenti, capace di favorire un confronto aperto e costruttivo. Particolare attenzione è stata dedicata al tema dell’etica dell’informazione, oggi più che mai cruciale, e alla responsabilità dei media nel contrastare la disinformazione, fenomeno che rappresenta una delle principali criticità del nostro tempo. Ampia la partecipazione e alto il profilo dei premiati, elementi che hanno contribuito a rafforzare il prestigio dell’iniziativa. Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per il livello qualitativo raggiunto, sottolineando l’importanza di continuare a investire in progetti che promuovano il giornalismo di qualità e favoriscano nuove sinergie internazionali. Il successo di questa seconda edizione rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidamento del Premio come punto di riferimento autorevole nel panorama mediatico euro-mediterraneo. L’obiettivo, per le prossime edizioni, è quello di ampliare ulteriormente la rete di partecipazione e rafforzare il ruolo del Premio come piattaforma di dialogo, capace di unire esperienze, culture e visioni diverse in un contesto sempre più interconnesso.

Elenco dei vincitori 2026: Alberto Barachini – Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’informazione e all’editoria; Emilio Carelli – Direttore L’Espresso; Alessia Lautone – Direttrice Agenzia La Presse; Angela Mariella – Direttrice della Direzione Editoriale per l'Offerta Informativa Rai; Soledad Alvarez – Direttrice Agenzia EFE a Roma-Spagna; Tiziano Carmellini – Il Tempo; Stefano Chioffi – Corriere dello Sport; Gianluca Perino – Il Messaggero; Eva Murati – Albania; Emanuele Rizzi - Adnkronos; Marina Perna – Ansa Esteri / Ansamed; Barış Seçkin – Agenzia Anadolu – Turchia; Andrea Bonini – Sky TG24; Stefania Cavallaro – Vice Direttore TG4; Romano Bolković – Croazia (Zagabria); Alberto Rimedio – Rai Sport; Francesca Benvenuti – SportMediaset; Gianfranco Coppola – Presidente USSI / AIPS Europe; Herman Grech – Malta; Trevisa Tufa – Albania; Mahdi El Nemr – Egitto; Zouhir Louassini – Marocco; Emine Kavasoğlu –Turchia; Atila Ertoğan – “Liceo dei Media Demirören”; Marco Lollobrigida – Premio speciale “Il racconto dello sport” (Premio USSI); Alessandro Tiberti – Rai (alla memoria); Luigi Crippa – Responsabile della comunicazione sportiva di FC Internazionale Milano; Roberto Coramusi – Responsabile Ufficio Stampa FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio).