Il caldo allenta gradualmente la sua morsa sull'Italia, ma giovedì 10 settembre tornerà di nuovo il bollino arancione (che indica il livello 2 di allerta per le ondate di calore) per due città: Bari e Campobasso.

L'elenco dei bollini arancioni e gialli

Quest'ultima, già oggi - mercoledì 9 settembre - avrà un giorno di maggiore tregua (bollino giallo, pre-allerta) per poi tornare giovedì al livello 2 (possibile rischio per la salute dei gruppi di popolazione più suscettibili). Per Bari invece è previsto il bollino giallo sia oggi che domani. Il resto dell'Italia resta in fascia di sicurezza: giovedì la Penisola sarà completamente in verde (il colore dell'allerta zero), eccetto Bari e Campobasso. I bollini gialli, infatti, caleranno a 5 domani per poi sparire definitivamente giovedì.

Le previsioni meteo del 9 settembre: verso brusco calo delle temperature

Secondo le previsioni meteo di oggi, 9 settembre, è in arrivo un brusco calo della pressione complice il passaggio di una perturbazione atlantica. La giornata sarà caratterizzata da tempo piuttosto instabile al Nordovest con precipitazioni, spesso temporalesche che si muoveranno verso il Nordest e localmente sulla Toscana, come specifica IlMeteo.it. Domani, invece, di nuovo sole prevalente e cielo poco nuvoloso al Sud con temperature vicine ai 35°C in Puglia.