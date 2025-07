Settimana ricca di colpi di scena in Italia per quanto riguarda il meteo. Il caldo record, con l’espansione estrema dell’anticiclone africano su tutto il Sud, porterà le temperature a toccare picchi di 42-45°C in Sicilia fino a sabato (altri 5 giorni di canicola eccezionale). Mentre la discesa di un lontano ciclone dall’Irlanda causerà una profonda ferita nelle vacanze italiane da giovedì in poi, a iniziare dal Nord Italia con temporali, nubifragi e possibili colpi di vento.

Previsioni meteo oggi e domani

Le prossime ore di oggi martedì 22 luglio vedranno ancora qualche temporale al Nord-est, ma fino a domani mercoledì 23 pomeriggio vivremo una timida tregua dal maltempo al Nord; al Sud saliremo oltre i 40 anche in Puglia, Basilicata e Calabria sottolinea iLmeteo.it. Domani sera arriverà un fronte temporalesco al Nord con fenomeni anche forti soprattutto sopra l’asta del fiume Po.

Da giovedì 24 il maltempo inizierà a far sul serio su tutto il settentrione con piogge abbondanti e fenomeni violenti almeno fino a sabato. Contemporaneamente al Sud la fiammata africana servirà nuovi numeri da capogiro: le temperature si manterranno oltre i 40°C all’ombra fino a sabato per un’ondata di caldo da segnare con la matita rossa per due motivi: primo, 7 giorni a oltre 40°C non è normale; secondo, siamo ancora a luglio e, spesso, le ondate di calore più forti al Sud arrivano ad agosto con il mare ancora più caldo.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 22 luglio - Al Nord: occasionali piogge sulle Alpi, sole altrove. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole e caldo a 44°C.

Domani, mercoledì 23 luglio - Al Nord: temporali serali/notturni su Alpi, Prealpi e alte pianure. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sempre soleggiato e molto caldo.

Giovedì 24 luglio - Al Nord: maltempo, specie al Nordovest. Al Centro: sole e meno caldo. Al Sud: sole e ancora caldo intenso.

TENDENZA: peggioramento diffuso nel weekend con l’arrivo di un ciclone, fine del caldo africano al Sud da domenica mattina.