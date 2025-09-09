circle x black
Puglia, alla Lum, corso destinato a 100 dirigenti Regione su competenze manageriali per sviluppare Pa

09 settembre 2025 | 12.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è aperta, presso l’aula Aldo Rossi, il percorso formativo destinato a cento Dirigenti in servizio alla Regione Puglia incentrato sulle competenze manageriali per sviluppare la Pa. L’incontro di apertura vedrà la partecipazione di Angelo Rosa, professore associato di Organizzazione aziendale alla Lum, Giovanni Stea, Assessore al personale della Regione Puglia, Giuseppe Imperio, direttore personale e organizzazione della Regione Puglia e Benedetto Pacifico, referente sezione organizzazione e formazione del personale della Regione Puglia.

Il percorso si articola in moduli che approfondiranno il ruolo del dirigente e del manager pubblico, con particolare attenzione alla leadership, alla gestione dei processi e alla definizione di obiettivi smart. Verranno esplorati approcci innovativi come il project management, il lavoro agile e le tecniche di motivazione e engagement dei collaboratori, fondamentali per favorire un clima organizzativo positivo.

Inoltre, il corso fornirà strumenti per migliorare la comunicazione, gestire i conflitti, prevenire il mobbing e lo stress lavoro-correlato e sviluppare competenze di negoziazione e assertività. Si approfondiranno anche aspetti legati all’intelligenza emotiva e sociale, alla resilienza e alla gestione efficace delle risorse umane, con un focus sulla risoluzione dei conflitti attraverso il modello di Glasl.

competenze manageriali sviluppo Pa leadership gestione processi obiettivi smart
