Sondaggi in vista delle elezioni regionali. Oggi, martedì 9 settembre riparte 'Porta a Porta' (Raiuno). Nella prima puntata della stagione saranno trasmessi i rilevamenti realizzati dall’Istituto Noto per la trasmissione relativi alle prossime elezioni regionali e alle intenzioni di voto degli italiani (liste e coalizioni).

Alle prossime elezioni regionali, nelle Marche Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra, si pone al 49,5% dei consensi mentre il candidato del centrosinistra Matteo Ricci è al momento posizionato al 47%.

In Calabria, il presidente uscente e candidato del centrodestra, Roberto Occhiuto, sarebbe al 54% mentre il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 stelle, Pasquale Tridico, si attesterebbe al 45,5%. Infine in Toscana il presidente uscente e candidato del centrosinistra Eugenio Giani sarebbe al 57% contro il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi al 39%.