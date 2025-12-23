circle x black
Cerca nel sito
 

Manovra, confermato stralcio di 5 misure in Commissione. Senato al voto

Tra le norme cancellate, anche quella sui lavoratori sottopagati

Il ministro Giancarlo Giorgetti in Senato - Fotogramma Ipa
Il ministro Giancarlo Giorgetti in Senato - Fotogramma Ipa
23 dicembre 2025 | 10.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione bilancio del Senato ha concluso l'esame del maxi-emendamento alla manovra su cui il governo ha posto la questione di fiducia. Ora il provvedimento torna in Aula dove sono iniziate le dichiarazioni di voto. Confermato intanto lo stralcio di cinque misure prima del nuovo round in Aula.

Dai lavoratori sottopagati alla Pa, le 5 norme cancellate

Si tratta della norma che permetteva a quei datori di lavoro che non pagano adeguatamente i propri lavoratori di non corrispondere gli arretrati nel caso si siano comunque attenuti agli standard di alcuni contratti collettivi; lo stop all'inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali o locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle stesse; la norma che riduce da 3 anni a 1 anno il cosiddetto divieto di 'sliding doors', cioè il divieto per i dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di svolgere, alla cessazione del rapporto di lavoro, incarichi presso privati inerenti all'attività svolta nella Pa; le disposizioni in materia di magistrati fuori ruolo, tra cui la riduzione da 10 a 4 anni dell'anzianità di servizio per poter essere autorizzati al collocamento fuori ruolo; la revisione della disciplina del personale Covip.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Manovra Commissione Bilancio del Senato Amministrazioni statali Magistrati fuori ruolo Personale Covip lavoratori sottopagati manovra manovra 2025
Vedi anche
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"
News to go
Natale da record per il settore aereo
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza