Rai, per Serata Taobuk miglior risultato di ascolti

Rai Uno ha mandato in onda, ieri sera, dal Teatro antico di Taormina la cerimonia di consegna dei Taobuk Award 2024. Il Gala è stato condotto dal giornalista Massimiliano Ossini e da Antonella Ferrara, presidente e direttrice artistica di Taobuk, festival internazionale di letteratura. "Lo spettacolo televisivo ha agganciato il miglior risultato in termini di ascolti tra i programmi di intrattenimento in onda nello stessa fascia oraria registrando uno share dell'8,4 % e raggiungendo quasi 400.000 telespettatori. Il successo di Taobuk dimostra che la cultura, quando è autentica, non spaventa il grande pubblico", si legge in una nota.

Il Taobuk Award Gala 2024 è una produzione indipendente realizzata dall'Associazione Taormina Book Festival che la consegna alla Rai per la messa in onda. Come in tutte le programmazioni dal vivo il suono che viene utilizzato è quello che deriva dai microfoni di chi sta sul palco. Il suono ambientale per ovvie ragioni tecniche viene escluso. Questo è avvenuto anche nel caso del Gala, il cui montaggio prevede tra l’altro una riduzione a 80 minuti di un girato di 150. Inoltre il Gala è intrattenimento non un prodotto giornalistico, il montaggio rispecchia una scelta stilistica, dare precedenza alla cultura, senza entrare nell'agone politico. Va ribadito, infine, che alla produzione non è arrivata alcuna richiesta da fonte esterna di modifica del contenuto editoriale del programma.