Nanni Moretti è "in condizioni stabili e di umore sereno". Così, a quanto si apprende, lo descrive chi l'ha visto questa mattina e ci ha parlato.

Mercoledì sera il regista, 71 anni, è stato ricoverato e operato d'urgenza per un infarto all'ospedale San Camillo di Roma, che oggi diramerà un bollettino ufficiale.

Molti i messaggi di solidarietà e incoraggiamento sui social. Non si tratta del primo infarto per il regista di 'Ecce Bombo', 'Bianca', 'Palombella Rossa', 'Caro Diario' e 'Il sol dell'avvenire'. Già nel 2024, a Napoli, aveva avuto infatti un altro episodio più lieve. Allora Moretti aveva dovuto rinunciare alla presentazione del suo film 'Vittioria', ma in quell'occasione era riuscito a inviare un videomessaggio a tutti i suoi fan in cui si scusava e rassicurava il pubblico sulle sue condizioni. 'Starò meglio - aveva detto in un video registrato- tornerò presto'".

Ieri pomeriggio Moretti era atteso al cinema Sacher per accogliere il pubblico e partecipare alla prima del film 'L'attachement' di Carine Tardieu con Valeria Bruni Tedeschi, nell'ambito del Festival del Cinema Francese. Aveva poi annunciato agli organizzatori "che non si sentiva bene e che avrebbe rinunciato a presenziare al'inaugurazione di Rendez- Vous".