Insulti Pappalardo contro Meloni, informativa in Procura

Il cantante all'Adnkronos: "Ho chiesto tre volte scusa a tutti quanti per aver detto quella brutta frase"

Adriano Pappalardo - Ipa
Adriano Pappalardo - Ipa
22 agosto 2025 | 13.18
Redazione Adnkronos
Una informativa è stata depositata dai carabinieri in Procura a Civitavecchia sugli insulti rivolti da Adriano Pappalardo a Giorgia Meloni durante un concerto gratuito a Passoscuro, mercoledì sera. Il cantante, prima di esibirsi, ha insultato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal palco, facendo gesti volgari in relazione al rapporto con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incassando, tra l'altro, i fischi del pubblico.

"Ho chiesto tre volte scusa a tutti quanti per aver detto quella brutta frase - ha spiegato all'Adnkronos lo stesso Pappalardo - Ho detto una cosa tipo: qua ci stanno togliendo tutto, anche la possibilità di fare il nostro lavoro, e questo grazie al governo di oggi, che continua a togliere, togliere, togliere. Poi ho detto che speravo che la Meloni mi avesse sentito. Però dopo la seconda canzone ho chiesto scusa più volte. Ho detto, signori, io vi chiedo scusa ufficialmente per quello che ho detto". E ancora: "Un energumeno, prima che salissi sul palco, mi ha preso per un braccio e mi ha detto: 'qui siamo tutti compagni, tutti di sinistra' - ha aggiunto Pappalardo - quindi io ho pensato di assecondarli e mi sono lasciato prendere da questo attimo di intemperanza e ho detto qualcosa contro il governo".

