I femminicidi "si radicano probabilmente nell'assoluta mancanza non solo di educazione civica ma anche di rispetto verso le persone, soprattutto per quanto riguarda giovani e adulti di etnie che magari non hanno la nostra sensibilità verso le donne". È quanto affermato oggi dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine del convegno 'Giustizia, tra riforme e prospettive', organizzato dalla Camera penale di Salerno. "È illusorio - ha detto Nordio - che l'intervento penale, che già esiste e deve essere mantenuto per affermare l'autorità dello Stato, possa risolvere la situazione. Purtroppo - ha aggiunto - il legislatore e la magistratura possono arrivare entro certi limiti a reprimere questi fatti".

A stretto giro la reazione della capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga: "Le parole di Nordio, secondo il quale alcune etnie hanno sensibilità diverse sulle donne, sono inaccettabili. Purtroppo la maggior parte dei femminicidi viene commesso in casa da uomini che odiano le donne dicendo di amarle. Quello di Nordio è un razzismo strisciante che emerge in tutto il suo fulgore, fuori luogo e fuori tempo: a quando il manifesto della razza? Sarebbe gravissimo se la Premier Meloni non prendesse le distanze da tali affermazioni".