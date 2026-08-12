Scene di violenza nel cuore di Milano, nella zona di Porta Venezia. Una decina di giovani, tra cui una donna, si è affrontata attorno alle 12.30 in una strada trafficata, tra spranghe e oggetti lanciati, generando il caos per una decina di minuti in Viale Città di Fiume. Alcuni degli uomini hanno agitato in aria bastoni e spranghe, lanciando bottiglie di vetro e sassi, e rischiando di colpire a più riprese le auto di passaggio e i turisti lungo il viale. All'arrivo dei carabinieri, che hanno inseguito i partecipanti alla rissa per placarla, la situazione è rientrata.