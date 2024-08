Una ragazza di 18 anni è stata violentata da due uomini in un appartamento dove era andata con l'amica, sua coetanea. E' successo giovedì scorso a Roma, nel quartiere Borghesiana, dove le due, nella Capitale per incontrare alcuni amici, sono state avvicinate da un 46enne albanese e un 24enne romeno, entrambi conoscenti del loro contatto in città, e invitate a bere prima una cosa in un bar e poi a seguirli nel loro appartamento.

Qui il più grande dei due ha portato una delle ragazze in una stanza, dove l'ha violentata. Una volta uscita, ancora sconvolta, la vittima è stata avvicinata dal 24enne che ha finto di consolarla prima, stuprandola anche lui immediatamente dopo. Riuscita a chiudersi in bagno con l'amica, scampata a un tentato abbraccio, la ragazza ha raccontato quanto subito, riuscendo a fuggire da casa e a correre in strada per chiamare aiuto. Sul posto i poliziotti del distretto Casilino che dopo aver chiamato i soccorsi, hanno fatto irruzione nell'appartamento trovando però solo il 24enne, fermato.

Il 46enne è stato rintracciato l'indomani in un nascondiglio di fortuna, arrestato anche lui e portato a Regina Coeli. Il 24enne è ai domiciliari, l'altro in carcere: entrambi devono rispondere di violenza sessuale. Le due ragazze, invece, sono state portate al policlinico Casilino.