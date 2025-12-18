Roma, domani inaugurazione presepe storico dell'architetto Esposito a San Michele a Ripa Grande

Si svolgerà domani alle 12 l'inaugurazione del tradizionale Presepe storico allestito dall'architetto Cesare Esposito presso il complesso monumentale di San Michele a Ripa Grande. Si terrà anche una messa officiata da mons. Enzo Pacelli, rettore della Chiesa del Santissimo Salvatore. La messa sarà accompagnata dal Coro Romano delle Arti diretto dal Maestro Andrea Dari, organista il maestro Mattia Guerra, violoncellista Sandro de Blasio, che eseguirà musiche di J. S. Bach, G. Sarti, G. P. da Palestrina, M. Praetorius e canti della tradizione natalizia. Al termine della messa l’arch. Esposito terrà una lectio brevis dal titolo 'Il presepe narrato'.