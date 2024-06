Roma Hortus Vini, in 1.500 all'Orto botanico per kermesse Luca Maroni

Oltre 1500 partecipanti ieri sera all’Orto Botanico di Roma per la seconda serata di Roma Hortus Vini, ideata e organizzata da Sens Eventi per I Migliori vini Italiani di Luca Maroni, la kermesse dedicata ai migliori vini da monovitigno del nostro Paese che ha registrato il sold out già alle 20.00.

"Con mio fratello Luca siamo convinti che solo il rispetto di altissimi criteri qualitativi ci permette di coltivare il rapporto di fiducia che nel tempo abbiamo costruito con i produttori di vino e con il magnifico e affezionato pubblico che ci segue", commenta Francesca Maroni, organizzatrice della manifestazione.

Sorrisi, risate e brindisi al chiaro di luna hanno fatto da cornice alle pillole teatrali di Michele La Ginestra, in scena sull’iconica scalinata della Fontana degli Undici Zampilli, e alle incursioni musicali di Francigena in Jazz & Swing del Trio Borghese, fino al momento “clou” della serata: la dégustation sur l’herbe condotta da Luca Maroni. Tra i filari del Vitigno Italia illuminati a festa, seduti sull’erba fresca dell’Orto Botanico, i partecipanti, si sono lasciati coinvolgere dalle emozioni di un format vincente che unisce i profumi sprigionati dai calici in degustazione al fascino delle bolle di sapone (anche infuocate) create da Idà, abile performer originario di Capo Verde. "Un momento di pura magia e suggestione che ha tenuto adulti e piccini con il fiato sospeso tra l’emozione e la fascinazione, e che sarà aperto anche stasera, domenica 16 giugno, dalle 18:00 alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21:00) con il programma conclusivo. Informazioni e prevendita sul sito www.romahortusvini.com", si legge in una nota.