Immaginare un quartiere più vivibile, sicuro e rispettoso delle regole dando voce e spazio ai sogni di cambiamento dei giovani che lo abitano. Stimolare la partecipazione attiva delle nuove generazioni. Costruire insieme 'bene comune'. Nasce così 'I 18 desideri di legalità', la nuova iniziativa della Fondazione Guido Carli che sarà realizzata nella periferia romana di Tor Bella Monaca, in collaborazione con il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma. Ad annunciarla sarà il presidente della Fondazione, Romana Liuzzo, nel corso della convention 'Responsabili Leadership. Il valore della reputazione nell’economia che cambia', in programma il 27 novembre 2026 alle ore 17.30 nella Sala della Regina della Camera dei Deputati. L’evento segnerà l’avvio delle celebrazioni per il 18° anniversario della Fondazione Guido Carli che culmineranno il 21 maggio 2027 al Teatro dell’Opera di Roma con la XVIII Edizione del Premio Guido Carli.

Tra i protagonisti del progetto gli studenti del Liceo Amaldi di Tor Bella Monaca con la dirigente scolastica Valeria Sentili, Don Antonio Coluccia, il sacerdote sotto scorta per il suo impegno coraggioso contro la criminalità e il narcotraffico, il Presidente del Municipio VI delle Torri, Nicola Franco, e il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, Anna Paola Sabatini.

"18 anni della Fondazione, 18 ragazzi, 18 lettere, 18 desideri di legalità: quattro volte diciotto per festeggiare la nostra 'maturità' e rinnovare il nostro impegno sociale sui territori, continuando a investire nella cultura e nelle opportunità per i giovani, come avrebbe voluto Guido Carli", spiega Romana Liuzzo. "Grazie alla collaborazione con il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, dopo il contributo offerto alla riqualificazione di Caivano e la trasformazione di una piazza di spaccio in un’Agorà della Gentilezza nel quartiere romano di San Basilio, approdiamo ora a Tor Bella Monaca, un’altra area della Capitale segnata da degrado, criminalità, occupazioni abusive e da un diffuso senso di insicurezza, ma anche animata da tante realtà che lavorano per la sua rinascita. Partiamo da una scuola, pilastro della cittadinanza consapevole, per invitare gli studenti a liberare la loro creatività e a declinare in libertà la loro idea di sicurezza e benessere. Anche questo progetto, come gli altri, sarà un percorso: comincerà alla Convention e toccherà il suo momento più alto il 21 maggio, quando l’autore della lettera ritenuta più significativa da una giuria tecnica appositamente istituita salirà sul palco del Teatro dell’Opera, durante la cerimonia del Premio Guido Carli. Ci auguriamo che quei sogni messi neri su bianco possano poi aprire le ali, spiccare il volo e trovare compagni di viaggio che li aiutino a trasformarsi in realtà. In un mondo che sembra spegnere il desiderio di futuro, scegliamo di remare controcorrente: rimettiamo al centro la luce della fantasia e della speranza", continua.

"È il metodo di Carli -spiega Liuzzo- con il suo esempio, lo statista che fu Governatore della Banca d’Italia, Ministro del Tesoro e Senatore della Repubblica, per me nonno di straordinaria saggezza, ci ha insegnato che la credibilità è il primo capitale immateriale di una Nazione e che la reputazione non si costruisce dal nulla: è un terreno che deve essere costantemente arato e reso fertile in ogni parte d’Italia, dalle città alle più remote periferie, mettendosi in ascolto dei vissuti quotidiani di ciascuno e provando a mutare le singole aspirazioni di miglioramento in impegno collettivo. Ecco perché consideriamo 'I 18 desideri di legalità' un progetto di economia civile nel senso indicato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: 'Il bene comune' non è il 'bene pubblico' di una maggioranza, ma interpella ogni cittadino, ogni famiglia, ogni impresa”. Favorirne la partecipazione attiva e tessere reti virtuose che coinvolgano le nuove generazioni è il nostro obiettivo primario. Va in questa direzione il 'Patto per Leadership responsabili' che intendiamo promuovere alla Convention. Dal cuore delle istituzioni democratiche, chiamiamo a raccolta chi ha responsabilità istituzionali, chi guida imprese di primo piano e chi rappresenta la società civile per esortare alla coesione, al rigore e alla lungimiranza, scommettendo sulle energie e sui talenti dei più giovani. Facciamo nostra l’esortazione di Papa Leone XIV: “Aspirate a cose grandi, non accontentatevi”, aggiunge ancora Liuzzo.

Dopo il saluto iniziale del presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo, il videosaluto istituzionale della vicepresidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani, il videomessaggio del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e quello del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, aprirà i lavori della Convention il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini. A seguire, due interviste della giornalista e conduttrice televisiva Costanza Calabrese, che modererà tutto l’evento: la prima al Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, che discuterà delle strategie per “Coltivare il futuro”; la seconda al Presidente di Snam, Alessandro Zehentner, sul tema delle “Energie in movimento”. Subito dopo si confronteranno su “Impresa e visione”: Nico Acampora, Fondatore PizzAut; Maria Elena Boschi, Presidente del Gruppo Italia Viva alla Camera; Laura Burdese, ceo Bvlgari; Alessandro Circiello, membro Tasin Ministero della Salute; Sergio Marullo di Condojanni, ad Angelini Pharma; Claudia Parzani, Presidente Borsa Italiana. Il parterre sarà quello delle grandi occasioni: protagonisti delle istituzioni, dell’industria e dell’imprenditoria, ma anche del mondo della moda e del giornalismo. Al termine della Convention si terrà una cena all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, riservata a relatori e autorità. L’appuntamento inaugurerà la stagione di attività 2026-2027 della Fondazione, tracciando il sentiero che culminerà 21 maggio 2027 con la XVIII Edizione del Premio Guido Carli.