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Roma, investe donna con passeggino e fugge: bimba illesa e lei ferita. Denunciato 20enne

Il giovane è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso

Roma, investe donna con passeggino e fugge: bimba illesa e lei ferita. Denunciato 20enne
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14 ottobre 2026 | 14.16
Sara Di Sciullo
LETTURA: 1 minuti

Una donna di 39 anni, italiana, è stata investita da un’automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. E' accaduto ieri mattina, in zona Porta di Roma nella Capitale. La donna, che spingeva un passeggino con una bambina di due anni, è stata trasportata all’ospedale Sant’Andrea. La piccola è rimasta illesa. Sono scattate le indagini degli agenti del III Gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale che, intervenuti sul posto, hanno svolto accertamenti per ricostruire la dinamica e risalire all'auto.

Sul posto sono stati trovati pezzi della vettura. Attraverso un’accurata attività di analisi e a una serie di verifiche tecniche, gli agenti della polizia locale sono riusciti a risalire alla marca e al modello dell’auto ricercata, restringendo rapidamente il campo delle ricerche.

Le successive perlustrazioni lungo le possibili vie di allontanamento hanno consentito, in breve tempo, di individuare una Ford Ka con danni compatibili con l’incidente, parcheggiata ad alcuni chilometri di distanza dal luogo dell'incidente. L'auto è stata sequestrata e gli agenti sono riusciti a rintracciare nel giro di poche ore il presunto conducente, un italiano di 20 anni. Il giovane è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso.

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investimento incidente stradale fuga omissione di soccorso
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