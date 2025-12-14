circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, perde controllo dello scooter: morto 64enne

L'incidente sul lungotevere Flaminio

Polizia municipale (Fotogramma)
Polizia municipale (Fotogramma)
14 dicembre 2025 | 19.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un 64enne italiano è morto, nel pomeriggio di oggi, in un incidente avvenuto sul lungotevere Flaminio, all'altezza del civico 30. L'uomo, in sella a uno scooterone Yamaha TMax, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dai sanitari del 118. Impegnati nei rilievi gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale.

Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli, ma sono tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica. Ulteriori pattuglie sono intervenute in ausilio per agevolare la viabilità nella zona.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente in scooter incidente in scooter oggi roma incidente oggi roma in scooter incidente oggi roma morto
Vedi anche
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza