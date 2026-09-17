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Roma, tenta di sottrarre bambino alla zia: fermato 47enne

E' accaduto in zona Tor Sapienza. L'uomo, che non è riuscito nel suo intento grazie alla prontezza della donna, è accusato di tentato sequestro di persona aggravato

Auto della polizia - (Ipa)
Auto della polizia - (Ipa)
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17 settembre 2026 | 09.33
Redazione Adnkronos
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Avrebbe tentato di allontanare con la forza un bambino mentre passeggiava tranquillamente in compagnia della zia, non riuscendoci grazie alla prontezza di riflessi di quest’ultima. Il presunto responsabile del grave episodio, un 47enne di origine nigeriane, è stato intercettato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla Polizia di Stato di Roma ed è accusato di tentato sequestro di persona aggravato.

A dare l’allarme alla Sala operativa della Questura è stato il padre del bambino. Mentre si trovava in zona Tor Sapienza, a pochi passi dal luogo in cui si sarebbero verificati i fatti quattro giorni prima, ha riconosciuto un uomo corrispondente alle descrizioni fornitegli dalla sorella, che aveva raccontato l’accaduto alla famiglia. La segnalazione ha attivato gli agenti del V Distretto del Prenestino. Accortosi della telefonata, però, il quarantasettenne si è allontanato a bordo di un autobus in transito, ma la sua fuga è durata poco.

Guidati dalle indicazioni del padre, gli agenti hanno intercettato il mezzo poco più avanti, riconoscendo tra i passeggeri una persona le cui sembianze combaciavano con quelle fornite alla Sala Operativa della Questura. A imprimere un'accelerazione agli accertamenti è stata la reazione manifestata dall’uomo alla fotografia del bambino mostratagli una volta bloccato. L’uomo, riconosciuto dalla zia del bambino, irregolare sul territorio nazionale e privo di una fissa dimora, è stato fermato e portato in carcere a disposizione della magistratura per il reato di tentato sequestro di persona aggravato.

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roma news cronaca news roma rapimento zia strada roma tentato rapimento bloccato
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