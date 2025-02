Era n oto alle cronache come “ostacoloman” o “uomo albero”. Vestito di stracci e fogliame, o addirittura nudo, il 47enne ucraino si aggirava nel quartiere Balduina di Roma e terrorizzava i cittadini aggredendoli nelle ore serali e notturne, a tal punto che gli abitanti del quartiere erano stati costretti a modificare le proprie abitudini di vita pur di non incontrarlo. Da oggi, il 47enne ucraino è sorvegliato speciale e non potrà più soggiornare nel comune di Roma. In caso di violazione del divieto, potrà scattare l’arresto anche fuori flagranza. Lo ha disposto il Tribunale di Sorveglianza con un decreto emesso su proposta del Questore di Roma.

Già condannato più volte negli anni per i reati di lesioni personali, porto d’armi, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, e destinatario di avviso orale e di più daspo urbani, l’uomo “albero” ha continuato tuttavia a dare riprova della sua indole violenta e di un’evidente inclinazione a non rispettare le regole e le prescrizioni imposte. Lo scorso giugno, infatti, vestito di stracci, rami e frammenti di plastica, aveva aggredito una donna, insieme alla figlia di due anni, con un bastone di legno, minacciandole di morte. Il mese successivo, ancora, si era reso responsabile di un danneggiamento di una serie di auto, condotta reiterata poi a settembre, quando, all’arrivo dei poliziotti intervenuti a fronte di una segnalazione al 112 (N.u.e.), si era scagliato contro di loro con dei cocci di bottiglie di vetro. Alla fine del mese di agosto, ancora, aveva aggredito, prima verbalmente e poi fisicamente, due giovani donne sedute ai tavoli esterni di un esercizio commerciale brandendo un’asta contro di loro.

Gli episodi di cui l’uomo si è reso responsabile e la sua inequivocabile inclinazione a delinquere e a non rispettare le prescrizioni a lui imposte sono state ricostruite in un’articolata istruttoria condotta dagli agenti della Divisione Anticrimine della Questura culminata nella proposta, avanzata dal Questore e accolta dall’Autorità Giudiziaria, di applicazione della sorveglianza speciale.

Da oggi, “ostacoloman” sarà “sorvegliato speciale” e non potrà soggiornare nel comune di Roma. In caso di violazione del divieto, potrà scattare l’arresto anche fuori dai casi di flagranza del reato.