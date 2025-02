Via al Festival Sanremo 2025. La 75esima edizione prende il via con la prima serata oggi, 11 febbraio. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore, accoglie sul palco del teatro Ariston i 29 cantanti in gara. La scaletta prevede l'esibizione di tutti i big: apre Gaia, chiudono i The Kolors nella serata che - secondo il programma - dovrebbe chiudersi attorno all'1.35. L'ordine d'uscita dei cantanti: Gaia, Francesco Gabbani, Rkomi, Noemi, Irama, Coma_Cose, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Achille Lauro, Giorgia, Willie Peyote, Rose Villain, Olly, Elodie, Shablo ft. Gué, Joshua e Tormento, Massimo Ranieri, Tony Effe, Serena Brancale, Brunori Sas, Modà, Clara, Lucio Corsi, Fedez, Bresh, Sarah Toscano, Joan Thiele, Rocco Hunt, Francesca Michielin e The Kolors.