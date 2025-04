Tragedia a Misterbianco nel Catanese. Una bimba di sette mesi è morta, dopo essere stata lanciata dalla madre dal balcone di casa. La donna, una quarantenne pare con problemi psichiatrici, è stata presa in consegna dai carabinieri della Compagnia di Fontanarossa che indagano sulla vicenda. La tragedia è avvenuta in un appartamento in via Marchese.

La piccola, immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, è morta prima di arrivare in ospedale per le gravissime lesioni riportate. Sul posto per i rilievi anche il nucleo Investigativo. La Procura di Catania ha aperto un fascicolo.