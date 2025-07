Chi 'boicotta' l'esame di maturità dovrà ripetere l'anno. Parola del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che, a Rai News 24, è intervenuto sul caso dei due ragazzi che in Veneto non hanno voluto sostenere gli orali dell'esame di Stato come forma di protesta.

"Fra le riforme che stiamo per varare, oltre a quella sui programmi scolastici, c'è anche una riforma della maturità. Comportamenti di questo tipo - assicura il ministro - non saranno più possibili. Se un ragazzo non si presenta all'orale o volontariamente decide di non rispondere alle domande dei suoi docenti, non perché non è preparato, quello può capitare, ma perché vuole 'non collaborare' o vuole 'boicottare' l'esame, dovrà ripetere l'anno", ha spiegato Valditara.