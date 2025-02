Oggi le canzoni in gara sono in pausa e nella quarta serata del Festival di Sanremo 2025 vanno in scena cover e duetti. La maggior parte dei big ha scelto di non cantare insieme a un altro concorrente ma di chiamare un ospite esterno che lo accompagni: l'Ariston sarà pieno di star, da Annalisa a Francesco Renga, da Il Volo ad Arisa.