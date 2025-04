E' arrivato nella chiesa San Giovanni Battista, a Misilmeri nel palermitano, il feretro di Sara Campanella, la studentessa universitaria uccisa lunedì scorso a Messina da un collega di università. La bara bianca dopo aver percorso pochi metri dalla chiesa delle Anime Sante, dove ieri era stata allestita la camera ardente, è stata portata a spalla dagli amici che indossavano una maglietta con su scritto ‘Mi amo troppo per stare con chiunque’, la frase che la 22enne aveva postato nel suo profilo social, e ancora ‘No alla violenza’. Nella chiesa gremita, che non è riuscita a contenere tutte le persone accorse per dare l’ultimo saluto alla 22enne, sono iniziati i funerali. A presiedere il rito l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice.